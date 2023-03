Neuer Rechtsverteidiger für Augsburg?

In allen 25 Eredivisie-Partien der laufenden Saison stand Milan van Ewijk für den SC Heerenveen in der Startelf. Im Anschluss an die Spielzeit könnte für den 22-Jährigen der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere anstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die niederländische Regionalzeitung ‚Leeuwarder Courant‘ berichtet, befinden sich regelmäßig Scouts des FC Augsburg auf der Tribüne der Friesländer, um den athletischen und spielstarken Abwehrspieler zu beobachten.

Lese-Tipp

FCA plant Sportdirektor-Verpflichtung

Neben den Fuggerstädtern sind dem Artikel zufolge allerdings auch die PSV Eindhoven sowie Klubs aus der englischen Premier League hinter dem U21-Nationalspieler der Oranje her. ‚Eindhovens Dagblad‘ taxiert die Ablösevorstellungen der Niederländer auf fünf bis sechs Millionen Euro. Bei Heerenveen steht van Ewijk noch bis 2025 unter Vertrag.