Al Ahli unternimmt erste Schritte, um eine mögliche Zusammenarbeit mit Mohamed Salah auszuloten. Wie Sascha Tavolieri bei der Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ berichtet, hat sich der Saudi-Klub nach den sportlichen und finanziellen Forderungen des Rechtsaußen erkundigt, der nach seinem Abschied vom FC Liverpool seit heute vereinslos ist.

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Salah wird bereits seit längerer Zeit mit einem Wüstenwechsel in Verbindung gebracht. Al Ahli ist auf der Suche nach einem Ersatz für Riyad Mahrez (35), mit dem sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt wurde. Neben Salah kommt auch Karim Adeyemi (23) für die Nachfolge infrage, der Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen könnte.