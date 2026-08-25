Chelsea-Talent zu Straßburg
Omari Kellyman (20) wechselt vom FC Chelsea zu Partnerklub Racing Straßburg. Der offensive Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2031. Kellyman bestritt 2023 zwei Premier League-Spiele für Aston Villa, ehe er 2024 für 22,5 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte.
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𝐶𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒́𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙’ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔…— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 25, 2026
𝟏𝟓/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟎𝟓 💙
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