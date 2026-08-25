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Chelsea-Talent zu Straßburg

Omari Kellyman (20) wechselt vom FC Chelsea zu Partnerklub Racing Straßburg. Der offensive Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2031. Kellyman bestritt 2023 zwei Premier League-Spiele für Aston Villa, ehe er 2024 für 22,5 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte.

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