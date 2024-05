Köln: Keller will mit Toptalent verlängern

Der 1. FC Köln plant dem Aderlass im Jugendbereich entgegenzuwirken. Wie der ‚Express‘ berichtet, will Sportchef Christian Keller unbedingt mit Arda Süne verlängern. Der 18-jährige Offensivspieler wechselte 2022 von Bayer Leverkusen ans Geißbockheim und ging somit den umgekehrten Weg von Florian Wirtz (21).

Sünes Vertrag wird sich automatisch in einen bis 2025 datierten Lizenzspielervertrag umwandeln. Die Kölner würden allerdings schon zeitnah eine längere Vertragslaufzeit aushandeln. Süne kam in der Hinrunde der abgelaufenen Saison noch für die U19 zum Einsatz, sammelte dort sieben Scorer in 18 Spielen und wurde dann in das Regionalliga-Team hochgezogen.