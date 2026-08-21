Gimenez-Poker läuft heiß

Der FC Porto lässt bei Santiago Gimenez nicht locker. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, bereiten die Portugiesen ein zweites Angebot für den mexikanischen Stürmer des AC Mailand vor. Eine erste Offerte für den 25-Jährigen haben die Rossoneri bereits abgelehnt. Offen ist aktuell noch, ob das neue Transfer-Paket Milan zufriedenstellen wird.

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Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es schlussendlich zu einer Übereinkunft kommen wird. Mit Gimenez selbst soll sich Porto bereits einig sein, zudem hat der Verkauf von Rodrigo Mora (19) an die AS Rom frische 25 Millionen in die Kassen der Portugiesen gespült. Das angepeilte Transfermodell bei Gimenez ist derweil eine Leihe inklusive Kaufoption.