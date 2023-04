Angebot in Arbeit: Barça winkt Geldregen für Raphinha

Für 58 Millionen Euro plus neun Millionen an möglichen Boni gekommen – und nach einem Jahr schon wieder weg? So könnte es beim Brasilianer Raphinha laufen. Gleich mehrere Gründe sprechen für eine Trennung im Sommer: Der FC Barcelona benötigt Geld und Raphinha ist nicht vollauf zufrieden mit seiner Rolle unter Xavi. Hinzu kommt nun auch noch die Aussicht auf ein lukratives Angebot.

Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ will Newcastle United den 26-Jährigen zur nächsten Saison an Bord holen. Ein Angebot sei in Planung. In Barcelona hofft man, dass der reiche Klubs aus England mit einer unmoralischen Offerte um die Ecke kommt. Insgesamt will Barça im Sommer mindestens 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen. Ein Großteil dieser Summe könnte von den Magpies kommen.

Königsklassen-Pläne

Mit neun Tore und neun Assists in 41 Partien spielt Raphinha eine ordentliche erste Saison bei den Blaugrana. Unverzichtbar ist er aber keineswegs. Ousmane Dembélé (25) hat bei Trainer Xavi noch mehr Kredit. Außerdem soll Lionel Messi (35) zurückkehren. Zusätzlich haben die Katalanen mit Roberto Firmino noch eine weitere ablösefreie Offensivkraft an der Angel.

Newcastle dagegen ist auf der Suche nach Spielern, die den Kader nachhaltig verstärken. Die Engländer stehen auf Platz vier und planen für die kommende Saison im Optimalfall mit der Champions League. Schon im vergangenen Sommer wollte man Raphinha haben. Im zweiten Anlauf könnte es nun klappen. Wenngleich es dann auch ein bisschen teurer werden dürfte.