Youri Regeer (23) verlässt als aktiver Profifußballer erstmals seine niederländische Heimat. Der SV Werder Bremen stellt den polyvalenten Defensivakteur als Neuzugang vor. Für ein Jahr wird er von Ajax Amsterdam ausgeliehen. Teil des Deals ist eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

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Regeer kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch als Rechtsverteidiger agieren. Insofern reagieren die Grün-Weißen auf die Verletzung von Jens Stage (29) sowie den personellen Engpass auf der defensiven Außenbahn, wenngleich für hinten rechts noch Arthur (23) von Bayer Leverkusen kommen soll.

Der 1,77 Meter große Rechtsfuß ist ehemaliger U-Nationalspieler. Für Ajax absolvierte Regeer in der laufenden Spielzeit schon acht Pflichtspiele – allesamt von Beginn an.

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Werder-Trainer Daniel Thioune sagt: „Ich habe mir erst im Sommer ein Spiel von Youri live im Stadion angesehen. Das, was ich dort gesehen habe, war überzeugend. Er ist gut ausgebildet, agiert vor allem im zentralen Mittelfeld und hat eine gute Spielübersicht. Er hat in der letzten Saison über dreißig Spiele für Ajax in der Liga und auf internationaler Ebene bestritten und wird die Qualität in unserem Kader weiter erhöhen.“