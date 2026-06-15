BVB & Bayer: Neuer Anlauf bei Fernandez

Durch den Abgang von Niklas Süle (30/Karriereende) und den Kreuzbandriss von Kapitän Emre Can (32) herrscht bei Borussia Dortmund in der Abwehrzentrale noch Bedarf. Gesucht wird ein robuster Innenverteidiger, der zugleich sprint- und passstark ist. Einen solchen haben die Schwarz-Gelben in Schottland ausgemacht.

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Doch damit ist die Borussia nicht allein. Laut ‚Daily Reccord‘ zeigt auch Bayer Leverkusen großes Interesse an Emmanuel Fernandez. Bereits im Wintertransferfenster hatten sich die Bundesligisten mit dem 24-Jährigen beschäftigt, nach einigen weiteren Topleistungen sollen die Klubs noch mehr von dem nigerianischen Neu-Nationalspieler überzeugt sein.

Defensivstark und torgefährlich

Der Innenverteidiger schnürt seit dem vergangenen Sommer für die Glasgow Rangers die Schuhe und hat sich dort zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt. Der 1,98 Meter große gebürtige Londoner besticht durch resolute Zweikampfführung, gute Übersicht und Kopfballstärke. Fünf Treffer in 22 Ligaspielen zeugen zudem von seinem großen Potenzial bei offensiven Standards.

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Lediglich drei Millionen Euro Ablöse hatten die Rangers an den englischen Drittligisten Peterborough für Fernandez überwiesen, dessen Vertrag noch bis 2029 befristet ist. Seinen Transferwert dürfte der Rechtsfuß, der europaweit auf einigen Scoutinglisten steht, jedoch deutlich gesteigert haben.