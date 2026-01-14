Real Madrid: Alonso-Aus günstiger als gedacht

Real Madrid kommt nach der Trennung von Xabi Alonso offenbar um eine saftige Abfindung herum. Laut ‚Cadena COPE‘ enthielt der eigentlich bis 2028 datierte Kontrakt des Übungsleiters eine Klausel, wegen der Alonso nun lediglich sieben bis neun statt mehr als 20 Millionen Euro kassiert.

Konkret müssen die Königlichen dem 44-Jährigen dank dem Passus nur sein erstes Jahresgehalt auszahlen. Pikant: Die Klausel greift offenbar ausschließlich in der Mitte der ersten Saison. Insofern könnte die schnelle Trennung auch wirtschaftliche Gründe gehabt haben.