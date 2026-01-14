Menü Suche
Kommentar
La Liga

Real Madrid: Alonso-Aus günstiger als gedacht

von Julian Jasch - Quelle: Cadena SER
Xabi Alonso ist skeptisch @Maxppp

Real Madrid kommt nach der Trennung von Xabi Alonso offenbar um eine saftige Abfindung herum. Laut ‚Cadena COPE‘ enthielt der eigentlich bis 2028 datierte Kontrakt des Übungsleiters eine Klausel, wegen der Alonso nun lediglich sieben bis neun statt mehr als 20 Millionen Euro kassiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkret müssen die Königlichen dem 44-Jährigen dank dem Passus nur sein erstes Jahresgehalt auszahlen. Pikant: Die Klausel greift offenbar ausschließlich in der Mitte der ersten Saison. Insofern könnte die schnelle Trennung auch wirtschaftliche Gründe gehabt haben.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Xabi Alonso

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert