Pellegri nach Mailand

Der AC Mailand hat sich die Dienste von Stürmer Pietro Pellegri gesichert. Wie die AS Monaco offiziell bekanntgibt, wird der 20-Jährige für eine Saison an die Italiener verliehen. Für den kommenden Sommer besitzt Milan eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro, die unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend wird und erfolgsabhängig um eine weitere Million anwachsen kann.

Pellegri war Anfang 2018 mit gerade einmal 16 Jahren für 20 Millionen Euro ins Fürstentum gewechselt. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte der Rechtsfuß aber nicht erfüllen. In insgesamt 22 Ligaeinsätzen markierte der italienische Nationalspieler (ein A-Länderspiel) zwei Tore und eine Vorlage.