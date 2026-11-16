Trainer Alexander Blessin bekräftigt die Bedeutung von Wael Mohya für Borussia Mönchengladbach. „Er kann nicht unser Heilsbringer sein, aber seine gewisse Unbekümmertheit hilft uns gerade extrem“, sagt Blessin im Interview mit dem ‚kicker‘ über das Gladbach-Juwel, das momentan mit der Nationalmannschaft unterwegs ist.

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Jetzt müsse man schauen, „wie er mit dem ganzen Druck umgeht“, so der Fohlen-Trainer, der sich aktuell jedoch keine Sorgen um den 17-Jährigen macht: „Wir müssen schauen, wie er das hinbekommt mit der Belastung, der Frische, dem Kopf, und ihn auch schützen. Aber bislang hatte ich nicht das Gefühl, dass ich intervenieren muss.“