35 Millionen: Nächster Mitspieler im Frattesi-Poker

von Daniel del Federico - Quelle: Sky Italia
Davide Frattesi im Einsatz für Inter @Maxppp

Der heiß umworbene Davide Frattesi hat einen neuen Verehrer. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, ist Nottingham Forest in das Rennen um den 26-Jährigen eingestiegen. Inter Mailand fordert demnach 35 Millionen Euro für den italienischen Nationalspieler und führte bereits Gespräche mit den Tricky Trees. Die Nerazzurri hatten eine ähnliche Summe im Sommer 2024 für die Verpflichtung des Mittelfeldspielers an US Sassuolo überwiesen.

Frattesi stand in der laufenden Saison erst bei einem Ligaspiel in der Startelf und gilt daher als Abschiedskandidat bei den Nerazzurri. An Konkurrenz mangelt es Nottingham Forest bei der Verpflichtung des Mittelfeldmotors jedoch nicht: Neben den italienischen Schwergewichten Juventus Turin, AS Rom und SSC Neapel wurde zuletzt auch die Spur zu Galatasaray Istanbul immer heißer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
