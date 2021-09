Koundé: Probiert es Chelsea im Winter?

Jules Koundé (21) bleibt offenbar ein Thema an der Stamford Bridge. Einem Bericht des ‚Evening Standard‘ zufolge will der FC Chelsea nach dem gescheiterten Vorstoß im August am Innenverteidiger des FC Sevilla dranbleiben. Womöglich schon im Winter könnten die Blues einen neuen Anlauf starten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings wird auch dann noch Koundés Ausstiegsklausel im Vertrag Gültigkeit haben. Die Sachlage bleibt eindeutig: Entweder Chelsea zahlt die festgeschriebene Summe von rund 80 Millionen Euro, oder die Entscheidungshoheit bleibt in der Hand der Andalusier. Dass Sevilla einen seiner wichtigsten Feldspieler inmitten der Saison ziehen lässt, ist kaum zu erwarten.