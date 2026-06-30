Schalke verleiht Remmert

Der FC Schalke 04 und Peter Remmert gehen vorübergehend getrennte Wege. Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Drittligist MSV Duisburg. Eine Kaufoption ist laut offiziellen Angaben von S04 nicht Teil des Deals.

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Spielpraxis in der 3. Liga: Der #S04 verleiht Stürmer Peter Remmert bis zum 30. Juni 2027 an den MSV Duisburg 🔄



Viel Erfolg, Peter!



Mehr dazu hier: https://t.co/SZH2fD9vwB pic.twitter.com/69U88s37tz — FC Schalke 04 (@s04) June 30, 2026

„Für seine persönliche Entwicklung ist es wichtig, möglichst viel zu spielen. Darüber haben wir mit Peter gesprochen. Es geht für ihn darum, den nächsten Schritt zu machen“, sagt Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. Remmert erklärt: „Ich freue mich sehr auf den Start und das kommende Jahr beim MSV, auf die Stimmung an der Wedau, auf das Team – ich will helfen, dass wir unsere Ziele hier gemeinsam erreichen. Der MSV hat sich sehr um mich bemüht und mir ein super Gefühl gegeben.“