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Schalke verleiht Remmert

von Fabian Ley - Quelle: s04.de
1 min.
Peter Remmert sprintet mit dem Ball @Maxppp

Der FC Schalke 04 und Peter Remmert gehen vorübergehend getrennte Wege. Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Drittligist MSV Duisburg. Eine Kaufoption ist laut offiziellen Angaben von S04 nicht Teil des Deals.

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„Für seine persönliche Entwicklung ist es wichtig, möglichst viel zu spielen. Darüber haben wir mit Peter gesprochen. Es geht für ihn darum, den nächsten Schritt zu machen“, sagt Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. Remmert erklärt: „Ich freue mich sehr auf den Start und das kommende Jahr beim MSV, auf die Stimmung an der Wedau, auf das Team – ich will helfen, dass wir unsere Ziele hier gemeinsam erreichen. Der MSV hat sich sehr um mich bemüht und mir ein super Gefühl gegeben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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