Durchbruch: Upamecano verlängert beim FC Bayern

Dayot Upamecano (27) bleibt dem FC Bayern voraussichtlich über den Sommer hinaus erhalten. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Innenverteidiger ganz kurz davor, seinen in einem halben Jahr auslaufenden Kontrakt zu verlängern.

Dem Boulevardblatt zufolge sind die Parteien in den wesentlichen Punkten übereingekommen. Lediglich Details seien zur Stunde noch zu klären, diese sollen aber kein Problem darstellen.

Zu den Zahlen: Upamecano winkt künftig ein Jahresgehalt von maximal 20 Millionen Euro. In einer ähnlichen Höhe soll die Unterschriftsprämie angesiedelt sein. Zudem wurde dem Abwehrspieler eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro zugesichert, die wohl ab 2027 gültig ist.

Erst kürzlich hatte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen öffentlich ein Ultimatum an Upamecano gestellt. Das vorgelegte Angebot hat den 35-fachen Nationalspieler nun offenbar überzeugt. Damit setzen sich die Münchner gegen namhafte Konkurrenz durch, darunter Real Madrid und Paris St. Germain.