Klopp hat alles richtig gemacht

Jürgen Klopp hat den DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. Niederlande) korrekt zusammengestellt. Der Meinung sind fast Zweidrittel der abgestimmten FT-User.

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Hättet ihr einen der drei DFB-Verlierer für die Länderspiele nominiert? Karim Adeyemi David Raum Nick Woltemade Alle drei Spieler Nein, Klopp hat korrekt nominiert Teile deine Antwort Bild wird erstellt

21 Prozent der Teilnehmer hätten Karim Adeyemi (24) vom FC Barcelona mitgenommen. Mit zehn respektive fünf Prozent der Stimmen haben David Raum (28) von RB Leipzig und Nick Woltemade (24/Juventus Turin) deutlich weniger Fürsprecher. Nur ein Bruchteil hätte alle drei DFB-Verlierer nominiert.