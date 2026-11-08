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UEFA Nations League

Klopp hat alles richtig gemacht

von Julian Jasch
Jürgen Klopp als Bundestrainer @Maxppp

Jürgen Klopp hat den DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. Niederlande) korrekt zusammengestellt. Der Meinung sind fast Zweidrittel der abgestimmten FT-User.

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Hättet ihr einen der drei DFB-Verlierer für die Länderspiele nominiert?
- Beendet
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21 Prozent der Teilnehmer hätten Karim Adeyemi (24) vom FC Barcelona mitgenommen. Mit zehn respektive fünf Prozent der Stimmen haben David Raum (28) von RB Leipzig und Nick Woltemade (24/Juventus Turin) deutlich weniger Fürsprecher. Nur ein Bruchteil hätte alle drei DFB-Verlierer nominiert.

veröffentlicht am
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