Nach nur einer Saison verlässt Michel Aebischer den Pisa SC schon wieder. Der Serie A-Absteiger hatte vor einem Jahr 4,5 Millionen Euro für den Schweizer Nationalspieler an den FC Bologna überwiesen. Eine ähnliche Summe zahlt jetzt der 1. FC Union Berlin für den 29-Jährigen.

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Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt sagt über den Neuzugang: „Michel ist ein sehr intelligenter und vielseitiger Mittelfeldspieler, der auf hohem Niveau über viele Jahre konstant seine Leistungen gezeigt hat. Er bringt internationale Erfahrung, Führungsqualitäten und eine hohe taktische Disziplin mit. Mit seiner Art Fußball zu spielen, verleiht er einer Mannschaft Balance und Stabilität, gleichzeitig verfügt er aber auch über die Qualität, selbst Akzente nach vorne zu setzen.“

Bei der Weltmeisterschaft hatte Aebischer für die Eidgenossen eine durchaus gewichtige Rolle gespielt und absolvierte zwei Partien von Beginn an im zentralen Mittelfeld. Dort ist er wohl auch bei den Eisernen vorgesehen. Auch der 1. FC Köln war an Aebischer interessiert.

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Aebischer betont: „Union ist ein Verein mit einer klaren Identität und besonderen Werten. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich schnell gespürt, welchen Stellenwert Zusammenhalt und Teamgeist hier haben. Nach den Stationen in der Schweiz und Italien freue ich mich nun auf die Bundesliga und darauf, meine Erfahrungen hier einzubringen. Ich möchte auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Zeit erleben.“