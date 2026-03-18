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Al Hilal wildert beim FC Liverpool

von Martin Schmitz - Quelle: The Telegraph
Richard Hughes 2425 @Maxppp

Al Hilal hat Richard Hughes, Sportdirektor beim FC Liverpool, ins Visier genommen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht der 46-Jährige auf einer dreiköpfigen Shortlist des Saudi-Klubs. Bislang habe es jedoch noch keinen Kontakt zwischen Hughes und dem Wüstenklub gegeben.

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Hughes war im Juni 2024 vom AFC Bournemouth zu den Reds gewechselt und hat zunächst den Übergang auf der Trainerbank von Jürgen Klopp zu Arne Slot verantwortet. Al Hilal ist einer der vier großen saudischen Vereine, die vom Public Investment Fund des Königreichs finanziert werden und befindet sich momentan auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Al Nassr, ebenfalls ein PIF-Klub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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