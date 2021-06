Zwei gegen Zwei: Barça will Doppeltausch mit City

Bernardo Silva will Manchester City in diesem Sommer gerne verlassen. An Interessenten am 26-jährigen Portugiesen mangelt es nicht. Atlético Madrid hat angeklopft und auch der FC Barcelona macht sich offenbar Hoffnungen. So berichtet es der ‚Times‘-Journalist Duncan Castles.

Demnach würden die Blaugrana neben Silva gerne auch noch dessen Landsmann João Cancelo (27) an Bord holen, um die Außenverteidiger-Position zu verstärken. Das nötige Kleingeld, um City ein adäquates Angebot zu machen, hat Barça aber nicht. Und so bieten die Katalanen wohl wieder einmal Spieler zum Tausch an.

Optionen für einen solchen Deal sind laut Castles insbesondere Sergi Roberto (29) und Ousmane Dembélé (24). Bei beiden Akteuren läuft der aktuelle Kontrakt im nächsten Sommer aus. Kommt es zu keiner Verlängerung, droht ein ablösefreier Abgang. Entsprechend ist Barça daran gelegen, schon in diesem Sommer eine Entscheidung herbeizuführen.