Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der FC Bayern sucht neben einem neuen Innenverteidiger auch einen neuen Rechtsverteidiger. Die ‚Sport Bild‘ bringt Denzel Dumfries (25) von Inter Mailand ins Spiel. Weitere Kandidaten sollen verschiedenen Quellen zufolge Sergiño Dest (21) vom FC Barcelona, Ridle Baku (23) vom VfL Wolfsburg, Jeremie Frimpong (21) von Bayer Leverkusen, Noussair Mazraoui (24) von Ajax Amsterdam und Djep Spence (21) vom FC Middlesbrough sein. Welcher Transfer am Ende möglich ist und tatsächlich Zustande kommt, wird sich noch zeigen müssen.

Borussia Dortmund

Im Poker um Erling Haaland (21) berichtet ‚The Athletic‘ von einem nun feststehenden Zweikampf zwischen Manchester City und Real Madrid. Xavi, Trainer des FC Barcelona, sieht das Rennen um den Norweger allerdings noch offen und damit Barça immer noch als möglichen neuen Arbeitgeber des Torjägers. Ein Ersatz für Haaland beim BVB könnte Timo Werner (26) werden. Allerdings sollen in der Chefetage der Schwarz-Gelben nicht alle überzeugt sein vom deutschen Nationalspieler, der darüber hinaus auch eine hohe Ablöse kosten würde.

Bayer Leverkusen

Moussa Diaby (22) steht offenbar auf dem Zettel des neureichen Premier League-Klubs Newcastle United. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass der Stürmer beim Spiel gegen die Bayern (1:1) von den Magpies beobachtet wurde. Nun soll ein Angebot über 60 Millionen Euro vorbereitet werden, um den Franzosen in den St. James‘ Park zu holen.

TSG Hoffenheim

David Raum (23) ist einer der besten Vorbereiter der Bundesliga. Unlängst bereitete er den Siegtreffer gegen Köln (1:0) vor. Kein Wunder also, dass Hoffenheim schon im Winter mit ihm verlängerte. Er ist einer der Bausteine, die Hoffenheim momentan auf Kurs Champions League halten. Neben Raum verlängerten im Winter fünf weitere Spieler, darunter Ihlas Bebou (27), ihre Verträge.

RB Leipzig

Nordi Mukiele (24) möchte RB Leipzig verlassen. Der 24-jährige würde gerne in der Premier League spielen und lehnt Vertragsgespräche mit RB laut einem Bericht der ‚Bild‘ ab. Sein Vertrag läuft 2023 aus. In Leipzig bleiben möchten hingegen Kevin Kampl (31), Dani Olmo (23) und Josko Gvardiol (20).

SC Freiburg

Kult-Trainer Christian Streich verlängert seinen Vertrag beim SC Freiburg. Zur Laufzeit machen die Breisgauer keine Angaben. Seine Co-Trainer Patrick Baier, Lars Voßler, Florian Bruns und Athletiktrainer Daniel Wolf bleiben ebenfalls.

Der #SCF hat die Verträge mit Trainer Christian Streich sowie mit Co-Trainer Patrick Baier, Lars Voßler, Florian Bruns und Athletiktrainer Daniel Wolf verlängert. Neu im Team ab Sommer ist Michael Müller, der die Nachfolge von Torwarttrainer Andreas Kronenberg antritt.

Union Berlin

Paul Seguin (26) kommt zur neuen Saison von Abstiegskandidat Greuther Fürth. Da sein Vertrag beim Kleeblatt zum Saisonende ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Über die Vertragslänge machen die Eisernen keine Angaben. Seguin kommt als Ersatz für den zur TSG Hoffenheim abwandernden Grischa Prömel (27).

✍️ Paul #Seguin wechselt zur neuen Saison zu Union



🤝 Wir freuen uns auf Dich!#fcunionhttps://t.co/FpN1naWVGR — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 8, 2022

1. FC Köln

Wie geht es weiter mit Anthony Modeste (33) und dem 1. FC Köln? Laut einem Bericht der ‚Bild‘ befindet sich Modestes Berater in Köln, wodurch die Vertragsgespräche mit dem Franzosen neuen Schwung bekommen könnten. Dessen Vertrag läuft 2023 aus, das heißt, Köln müsste jetzt verlängern oder seinen Torjäger im Sommer verkaufen, wenn man ihn nicht ablösefrei verlieren möchte. Modeste selbst sagt: „Am Ende brauche ich wie gesagt ein bisschen Sicherheit. Ich bin 33 Jahre alt und werde 34, aber ich fühle mich in Topform.“

1. FSV Mainz 05

Mainz 05 zählt laut der ‚Rheinischen Post‘ zu den Vereinen, die an einer Verpflichtung von Khaled Narey von Fortuna Düsseldorf interessiert sind. Der 27-Jährige kam vor der Saison ablösefrei vom HSV und steuerte seitdem elf Torvorlagen bei. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2023.

Eintracht Frankfurt

Jérôme Onguéné (24), kamerunischer Nationalspieler im Dienste von RB Salzburg, wechselt im Sommer ablösefrei zu Eintracht Frankfurt. Nach FT-Informationen soll in der kommenden Woche der Medizincheck des Innenverteidigers stattfinden. In der Mainmetropole erhält er einen Vertrag bis 2027.

VfL Bochum

Der Vertrag mit Sportvorstand Sebastian Schindzielorz soll laut Informationen der ‚WAZ‘ zeitnah verlängert werden. Noch ist nicht alles abschließend geklärt, aber grundsätzlich stehen „die Signale auf grün“. Auch Geschäftsführer Ilja Kaenzig soll ein neues Arbeitspapier erhalten. Bochums Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis bestätigt: „Wir wollen mit beiden längerfristig zusammenarbeiten. Wir sind mit beiden in positiven Gesprächen.“

VfL Wolfsburg

Jörg Schmadtke, Sportvorstand des VfL Wolfsburg, äußert sich gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ über das Sondertransferfenster für ausländische Profis, die in Russland und der Ukraine unter Vertrag stehen. „Absolut verständlich“, dass man den Spielern helfen möchte, ihre Existenzen zu sichern. Man dürfe dabei aber nicht die „Integrität unseres eigenen Wettbewerbs“ gefährden. „Nicht jeder Klub hat die Mittel, jetzt noch einmal ungeplant auf dem Transfermarkt tätig zu werden.“ Dass die Wolfsburger selber versuchen werden, einen der entsprechenden Spieler zu holen, schließt Schmadtke allerdings auch nicht aus.

Borussia Mönchengladbach

Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der Vertrag mit Max Eberl, dem ehemaligen Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach nicht aufgelöst wird. Der Vertrag läuft noch bis 2026 und ruht derzeit lediglich. In Gladbach sieht man es als „äußerst realistisch“ an, dass Eberl eines Tages wieder in die Bundesliga zurückkehrt und dann möchte man für ihn noch eine Ablöse generieren.

FC Augsburg

Augsburgs Neuzugang für den Sommer, Maximilian Bauer (22), freut sich auf die neue Herausforderung: „Augsburg spielt seit elf Jahren Bundesliga, es ist der nächste Schritt.“ Dass sein Jugendverein Greuther Fürth durch seinen ablösefreien Abgang kein Geld verdient, bereitet ihm dabei keine schlaflosen Nächte: „So etwas gibt es öfter. Es ist etwas blöd gelaufen, aber ich habe die Chance bekommen und wollte sie realisieren.“

Arminia Bielefeld

Stefan Ortega (29) ist sich mit dem FC Bayern einem Bericht der Bild zufolge nahezu einig. In München winkt dem Torhüter ein Dreijahresvetrag samt saftiger Gehaltserhöhung. Dass er sich definitiv dem Rekordmeister anschließen wird, ist damit aber nicht gesagt. Ortega sei sich noch nicht sicher, ob er hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzen oder zu einem anderen Klub wechseln will, bei dem er die Nummer eins wäre.

Hertha BSC

Arne Friedrich hat sein Amt bei Hertha BSC mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Sein Vertrag sollte nicht verlängert werden, das war bekannt, nun zog man die Trennung vor. „Aus verschiedenen Gründen ist in den vergangenen Monaten bei mir jedoch das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden. Daher haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden“, teilt der ehemalige Nationalspieler mit.

🎙 „Ich bin und bleibe Herthaner" - @arnefriedrich & unser Club haben sich auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. Bereits seit Februar war klar, dass unser Sportdirektor zum Saisonende aufhören wird:

Danke für alles, Arne! 💙



Danke für alles, Arne! 💙#HaHoHe pic.twitter.com/sXA1vRS3jN — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 7, 2022

VfB Stuttgart

Vergangenen Sommer wechselte Wahid Faghir (18) vom dänischen Erstligisten Vejle BK zum VfB Stuttgart. Mit 4,5 Millionen Euro Ablöse ist er der zweitteuerste Neuzugang der Schwaben für die laufende Saison. Bisher kam er aber nur auf 117 Spielminuten in der Bundesliga. In 2022 hat er noch gar nicht gespielt. Weitere Einsätze müsse er sich erarbeiten, bemerkte Trainer Pellegrino Matarazzo gegenüber dem ‚kicker‘. Weiter äußerte sich der Coach: „Das liegt am Spieler selbst. Daran, was er im Training anbietet und wie er die Ärmel hochkrempelt. Wahid hat schon gezeigt, was er kann. Gerade im Sechzehner. Wenn er zum Abschluss kommt, ist er brandgefährlich. Aber es gibt nicht nur Aktionen im Strafraum. Er arbeitet gut. Aber er kriegt es nicht ganz so umgesetzt, wie es sein könnte.“

Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Abgang von Paul Seguin zu verkraften, könnte aber gleichzeitig ein anderen Spieler binden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeitet Sportchef Rachid Azzouzi an einer Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Timothy Tillman (23). Per Option könnte das Kleeblatt den Vertrag zumindest schon einmal um eine weitere Saison verlängern.