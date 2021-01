United finalisiert Diallo-Transfer

Manchester United hat die Verpflichtung von Amad Diallo endgültig in trockene Tücher gebracht. Wie der Premier League-Klub verkündet, hat der 18-jährige Flügelspieler von Atalanta Bergamo einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Dem Vernehmen nach fließen 21 Millionen Euro zuzüglich 20 weiterer Millionen möglicher Bonuszahlungen.

United hatte bereits im Oktober verkündet, Diallo verpflichten zu wollen. Der Finalisierung des Transfers standen zu dem Zeitpunkt aber noch der „Medizincheck, die Arbeitserlaubnis und persönliche Konditionen“ im Weg. Diese Hürden wurden nun überwunden.

