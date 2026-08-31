Der Jugendwahn beim 1. FC Köln geht weiter. Wie die Geißböcke verkünden, kommt das nächste hoffnungsvolle Talent in die Domstadt. Mikey Moore (19) von Tottenham Hotspur wechselt für eine Spielzeit nach Deutschland und schließt sich der Mannschaft von Trainer René Wagner an.

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Dem Vernehmen nach existiert kein weiterer Zugriff für die Kölner auf den Youngster. Eine Kaufoption oder -pflicht schloss Tottenham bei diesem Deal aus. Langfristig sehen die Spurs den Offensivspieler in der Premier League. Neben Köln buhlten viele andere Vereine aus England und ganz Europa um Moore. Der Zuschlag geht allerdings an den Bundesligisten.

Vorsicht, hier wird noch gebaut! 🔮



Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Mikey Moore gesichert. Der 19-jährige Offensivspieler kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zum FC.



Hätzlich Wellkumme, Mikey 🫶

_#effzeh pic.twitter.com/0k5cJTcS0Y — 1. FC Köln (@fckoeln) August 31, 2026

Geschäftsführer Sport Thomas Kessler ist von den Qualitäten des Neuzugangs mehr als überzeugt: „Trotz seines jungen Alters hat Mikey bereits eine bemerkenswerte Reife. Er verfügt über eine hohe technische Qualität, ist kreativ und mutig im Eins-gegen-eins und sorgt mit seiner Dynamik und Unbekümmertheit immer wieder für Gefahr in der Offensive. Mit seinem Profil erweitert er unsere Möglichkeiten im letzten Drittel und wird uns zusätzliche Variabilität verleihen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen wird.“

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In der vergangenen Saison lief der englische U19-Nationalspieler für die Glasgow Rangers auf. Bei den Schotten wusste der Teenager zu überzeugen. Moore absolvierte 47 Pflichtspiele und steuerte sieben Tore und vier Assists zum Erfolg des Traditionsklubs bei.