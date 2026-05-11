WM: Argentinien nominiert Bundesliga-Trio

Die argentinische Nationalmannschaft hat ihren vorläufigen WM-Kader veröffentlicht. Auf der 55-köpfigen Liste tauchen auch drei Bundesliga-Spieler auf: Defensiv-Allrounder Nicolás Capaldo (27/kein Länderspiel) vom Hamburger SV sowie das Leverkusener Mittelfeld-Duo Exequiel Palacios (27/38 Länderspiele) und Equi Fernández (23/kein Länderspiel).

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeführt wird das Aufgebot des Titelverteidigers von Kapitän und Weltstar Lionel Messi (38). Aus der Startelf des WM-Finals 2022 gegen Frankreich (7:5 n.E.) fehlt nur der zurückgetretene Ángel Di María (38/Rosario Central) im 55er-Aufgebot. Bis zum heutigen Montag müssen alle Teams ein solches Aufgebot bei der FIFA angeben – jedoch veröffentlichen erfahrungsgemäß nur wenige Verbände die entsprechende Liste.