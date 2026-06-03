VfB: Mittelstädt zum Schnäppchen-Preis weg?

Maximilian Mittelstädt (29) hat den WM-Zug knapp verpasst. Das ändert nichts daran, dass sich die SSC Neapel mit dem Linksverteidiger beschäftigt. Im Fall der Fälle müssten die Italiener angeblich nicht allzu tief in die Tasche greifen, um Mittelstädt an Bord zu holen.

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Ein Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ legt nahe, dass die Schwaben den Stammspieler für rund 15 Millionen Euro ziehen lassen würden. Mittelstädt steht in Bad Cannstatt noch bis 2028 unter Vertrag, in der abgelaufenen Spielzeit markierte er 15 Scorerpunkte (sieben Tore, sechs Vorlagen) in 50 Pflichtspielen.

Berücksichtigt man diese Informationen in Kombination mit dem Fakt, dass spielstarke Linksverteidiger auf dem Markt sehr begehrt sind, darf zumindest bezweifelt werden, dass Stuttgart den DFB-Akteur (15 Länderspiele) schon für den kolportierten Schnäppchen-Preis ziehen lassen wird.

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Übrigens: In Flávio Nazinho (22) von Cercle Brügge hat der DFB-Pokalfinalist einen potenziellen Mittelstädt-Ersatz schon ins Visier genommen. Die AS Monaco soll im Werben um den Portugiesen aber derzeit die Nase vorn haben.