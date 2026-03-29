Mindestens zwei Wechsel: So könnte Deutschland spielen

Vorne hui, hinten zumindest auf individueller Ebene pfui. Das lag zwar am allerwenigsten an Torhüter Oliver Baumann, dennoch erhält am morgigen Montag (20:45 Uhr) gegen Ghana Konkurrent Alexander Nübel seine Chance.

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Insgesamt wolle er „ein bisschen mehr rotieren“, kündigte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am heutigen Sonntag an. Dabei soll Nathaniel Brown als Linksverteidiger „die Chance von Beginn an bekommen“, sofern er das Abschlusstraining nach seiner kleineren Blessur problemlos absolvieren kann.

Darüber hinaus erhält Deniz Undav Minuten, ist aber wohl kein Kandidat für die Startelf. Somit wird es auf eine ähnliche Startelf wie beim 4:3 gegen die Schweiz hinauslaufen, allerdings dürften deutlich frühere Wechsel auf dem Programm stehen.

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