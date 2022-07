50 Millionen: Sevilla kontaktiert Monaco wegen Badiashile

Der FC Sevilla muss nach dem Abgang von Diego Carlos (29) zu Aston Villa wahrscheinlich bald auch noch den Verlust von Jules Koundé (23) kompensieren. Die Andalusier haben laut ‚L’Équipe‘ in Benoît Badiashile (21) einen potenziellen Nachfolger für einen der beiden erfolgreichen Innenverteidiger auserkoren.

Um den 1,94 Meter großen Franzosen von der AS Monaco loszueisen, hat Sevilla-Sportdirektor Monchi dem Bericht zufolge nun offiziell Kontakt zu Paul Mitchell, seinem Pendant bei den Monegassen, aufgenommen. Ein Angebot sei jedoch erst bei einem abgeschlossenen Koundé-Verkauf zu erwarten, so die französische Tageszeitung.

Preisschild für Badiashile

Eine Preisvorstellung für Badiashile soll Monaco ebenfalls schon haben. Unter 50 Millionen Euro soll man nicht verhandlungsbereit sein, heißt es weiter. Bis 2024 ist der Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft noch an den Ligue 1-Klub gebunden, weshalb Mitchell bei den Verhandlungen nicht unter Zugzwang steht.

Weitere Interessenten

Doch nicht nur Sevilla beobachtet die Situation um Badiashile genau. So soll der Innenverteidiger auch beim FC Barcelona gehandelt werden. Den Katalanen fehlt noch ein qualitativ hochwertiger Linksfuß in der Innenverteidigung, mit Samuel Umtiti (28) plant man am Camp Nou nicht mehr, allerdings liegt Barça derzeit bei Rechtsfuß Koundé in der Pole Position.

In England ist Badiashile ebenfalls kein Unbekannter. Der FC Chelsea und Manchester United beschäftigen sich dem Bericht zufolge mit dem Abwehrspieler aus Monaco. Mit Lisandro Martínez haben die Red Devils jedoch kürzlich einen Linksfuß für die Innenverteidigung für 57 Millionen Euro verpflichtet, fraglich ob ein weiterer hinzukommen soll.