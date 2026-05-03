Demme verkündet Hertha-Abschied

Diego Demme wird Hertha BSC nach Saisonende mit Vertragsablauf verlassen. Nach der heutigen 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg verkündete der Mittelfeldspieler seinen Abschied vom Hauptstadtklub: „Wir haben gesprochen, bei Hertha ist Ende.“ Demme war im Sommer 2024 von der SSC Neapel nach Berlin gewechselt, konnte die hohen Erwartungen dort aber auch wegen zwei schwerer Kopfverletzungen nie wirklich erfüllen.

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Ob er seine Karriere überhaupt fortsetzt, lässt der 34-Jährige offen: „Mal sehen, ob bis Sommer noch etwas Interessantes hereinkommt. Sonst wird es vielleicht in Bielefeld (am letzten Spieltag, Anm. d. Red.) mein letztes Spiel. Das wäre eine runde Geschichte. Lust habe ich aber schon noch, irgendwie zu spielen. Auch nach diesen beiden Kopfverletzungen, die nicht so geil waren. Ich würde gerne anders aufhören.“