Ausgewiesener Schiri: Artan bekommt UEFA-Finale
Dem von den USA abgeschobenen Schiedsrichter Omar Artan wird eine besondere Geste zuteil. Wie die UEFA offiziell mitteilt, darf der Somali das Superpokal-Finale zwischen Aston Villa und Paris St. Germain pfeifen. Die Partie wird am 12. August in der Red Bull Arena in Salzburg ausgetragen.
🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!— UEFA (@UEFA) June 11, 2026
We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.
Artan gehört seit 2018 zur Auswahl der FIFA-Schiedsrichter und wurde 2025 als bester Schiedsrichter des afrikanischen Fußballverbandes ausgezeichnet. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: „Fußball verbindet Menschen, und die UEFA möchte Omar und seinen herausragenden Schiedsrichterleistungen, die ihm diese prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben, ihren Respekt zollen. Ich danke meinem Freund, CAF-Präsident Patrice Motsepe, für seine tatkräftige Unterstützung unserer Initiative.“
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden