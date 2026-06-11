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UEFA Superpokal

Ausgewiesener Schiri: Artan bekommt UEFA-Finale

von Dominik Schneider - Quelle: uefa.com
1 min.
Omar Artan in Somalia @Maxppp

Dem von den USA abgeschobenen Schiedsrichter Omar Artan wird eine besondere Geste zuteil. Wie die UEFA offiziell mitteilt, darf der Somali das Superpokal-Finale zwischen Aston Villa und Paris St. Germain pfeifen. Die Partie wird am 12. August in der Red Bull Arena in Salzburg ausgetragen.

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Artan gehört seit 2018 zur Auswahl der FIFA-Schiedsrichter und wurde 2025 als bester Schiedsrichter des afrikanischen Fußballverbandes ausgezeichnet. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: „Fußball verbindet Menschen, und die UEFA möchte Omar und seinen herausragenden Schiedsrichterleistungen, die ihm diese prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben, ihren Respekt zollen. Ich danke meinem Freund, CAF-Präsident Patrice Motsepe, für seine tatkräftige Unterstützung unserer Initiative.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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