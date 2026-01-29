Menü Suche
Afrika-Cup

Mega-Strafen nach Afrika-Cup-Finale

von Luca Hansen
1 min.
Achra Hakimi im Einsatz für Marokko @Maxppp

Das Skandalfinale des Afrika-Cups hat Konsequenzen. Der afrikanische Fußballverband (CAF) hat den senegalesischen Trainer Pape Thiaw für fünf Spiele gesperrt sowie zu einer Geldstrafe von 83.500 Euro verurteilt. Seine Spieler Ismaila Sarr und Iliman Ndiaye wurden für jeweils zwei Spiele gesperrt. Der senegalesische Verband muss insgesamt 513.000 Euro Strafe zahlen.

Auch Marokko bleibt nicht verschont. Mittelfeldspieler Ismael Saibari wurde mit einer Sperre von drei Spielen und einer Geldstrafe von 83.500 Euro belegt, Achraf Hakimi muss zwei Spiele zuschauen. Beim Sieg von Senegal (1:0) verließ Senegals Mannschaft zwischenzeitlich das Feld, marokkanische Akteure versuchten gemeinsam mit Balljungen den gegnerischen Torhütern die Handtücher zu klauen. Die Strafen gelten nur für Spiele des CAF, nicht aber für die WM.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
