Bundesliga

BVB: So heiß ist die Spur zu Pavard

Um den Kader für die kommende Spielzeit zu stärken, werden die Verantwortlichen von Borussia Dortmund in den nächsten Wochen und Monaten den Markt sondieren. Insbesondere in der Verteidigung will man nachlegen.

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Benjamin Pavard führt den Ball eng am Fuß @Maxppp

Im Sommer steht bei Borussia Dortmund ein mittelgroßer Umbruch in der Verteidigung bevor. Der Vertrag von Niklas Süle (30) läuft aus, was mit Nico Schlotterbeck (26) passiert, steht noch in den Sternen. Da wundert es nicht, dass sich die Verantwortlichen bereits intensiv nach möglichen Verstärkungen umschauen. Ein ehemaliger Profi des FC Bayern spielt dabei eine Rolle.

Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die BVB-Bosse die Situation von Benjamin Pavard im Blick. Momentan ist der Weltmeister von Inter Mailand an Olympique Marseille verliehen. Dass OM die Kaufoption für den 29-jährigen Abwehrspieler ziehen wird, ist aktuell unwahrscheinlich. Möglicherweise kommt Pavard im Sommer dann erneut auf den Markt – und die Borussia könnte zuschnappen.

Lose Beobachtung

Besonders heiß ist die Spur zu Pavard aber bislang nicht. Die Rede ist von „loser Beobachtung“ der „Entwicklung des Spielers“. Zumindest regelmäßig zum Einsatz kommt Pavard in der Ligue 1. Ob der Ex-Bayer bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika für Frankreich dabei sein wird, bleibt offen. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt er am 17. November 2024 gegen Italien (3:1).

Seither saß er auf der Bank oder war nicht Teil des Kaders. Gehört Pavard beim Großturnier im Sommer nicht zum Aufgebot von Didier Deschamps, könnte das seinen Marktwert drücken. Auch das würde einem Interesse der Dortmunder in die Karten spielen. Bis heute gab es zwar noch keinen Vorstoß des BVB, womöglich ändert sich das, sobald die Personalie Schlotterbeck abschließend geklärt wurde.

