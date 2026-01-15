Menü Suche
Eintracht: Gute Nachrichten von Uzun

von Dominik Sandler
1 min.
Can Uzun klatscht @Maxppp
Bremen Frankfurt

Im anstehenden Spiel gegen den SV Werder Bremen kann Eintracht Frankfurt am Freitag (20:30 Uhr) wieder auf Can Uzun setzen. Das verriet Trainer Dino Toppmöller am heutigen Donnerstag auf der Pressekonferenz: „Can konnte nach dem Spiel gegen den BVB nur wenig trainieren. Umso schöner ist es, dass er inzwischen schmerzfrei trainieren kann. Wir sind froh, dass er wieder da ist – und wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist er immer ein Kandidat für die Startelf.“

Unter der Woche hatte der 20-Jährige beim Gastspiel beim VfB Stuttgart (2:3) aufgrund von Fußschmerzen noch gefehlt. Jetzt ist der türkische Nationalspieler also zurück und soll die Offensive beleben. Dort fällt in Younes Ebnoutalib (22) ein wichtiger Neuzugang für viele Wochen aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
