Eintracht: Gute Nachrichten von Uzun
Im anstehenden Spiel gegen den SV Werder Bremen kann Eintracht Frankfurt am Freitag (20:30 Uhr) wieder auf Can Uzun setzen. Das verriet Trainer Dino Toppmöller am heutigen Donnerstag auf der Pressekonferenz: „Can konnte nach dem Spiel gegen den BVB nur wenig trainieren. Umso schöner ist es, dass er inzwischen schmerzfrei trainieren kann. Wir sind froh, dass er wieder da ist – und wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist er immer ein Kandidat für die Startelf.“
Unter der Woche hatte der 20-Jährige beim Gastspiel beim VfB Stuttgart (2:3) aufgrund von Fußschmerzen noch gefehlt. Jetzt ist der türkische Nationalspieler also zurück und soll die Offensive beleben. Dort fällt in Younes Ebnoutalib (22) ein wichtiger Neuzugang für viele Wochen aus.
