United-Gerüchte um Eriksen

Die Liste der Verehrer von Inter Mailands Spielmacher Christian Eriksen wird länger. Laut der ‚Sun‘ beschäftigt sich nun auch Manchester United mit einem Wintertransfer des 28-jährigen Dänen. Aufgrund des drohenden Abgangs von Paul Pogba im Januar könnten die Red Devils gezwungen sein, im Mittelfeld nachzubessern.

Neben Manchester wurden in den vergangenen Wochen auch Paris St. Germain, der FC Arsenal, West Ham United und auch Borussia Dortmund mit Eriksen in Verbindung gebracht. Inter-Boss Giuseppe Marotta kündigte zuletzt an: „Wenn ein Spieler den Verein verlassen will, behalten wir ihn nicht.“ Unter Trainer Antonio Conte kommt der 27-Millionen-Einkauf aus dem vergangenen Winter kaum zum Zug und lief in dieser Spielzeit lediglich in 373 Einsatzminuten (zwölf Spiele) für die Nerazzurri auf.