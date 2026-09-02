Schalke 04: Das süße Geheimnis hinter El-Faouzi

Stellvertretend für das neue Schalker Auftreten steht seit etwas mehr als einem Jahr Soufiane El-Faouzi (24). Der von 2025 von Alemannia Aachen gekommene Mittelfeldspieler ist die Arbeitsbiene in der Zentrale.

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Gleichzeitig ist El-Faouzi ein sehr guter, wenn auch bisweilen etwas hektischer Fußballer, dem man in so manchen Aktionen durchaus anmerkt, keine klassische Profi-Ausbildung durchlaufen zu haben. Aber genau das fordert Trainer Miron Muslic von dem wendigen Rechtsfuß ein – und hat auch schon diverse Interessenten auf den Plan gerufen.

El-Faouzi sagt Wechsel ab

Unter anderem West Ham United. Der finanziell auf Rosen gebettete Premier League-Absteiger wäre nach Informationen der ‚Sport Bild‘ bereit gewesen, die von den Schalkern aufgerufenen mehr als zehn Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen.

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Stattdessen habe El-Faouzi selbst den Transfer abgesagt. „Er wolle nicht wechseln, sondern zum Gesicht auf Schalke werden“, schreibt das Sportmagazin. Die Emotionalität und Leidenschaft bei den Königsblauen begeistere den gebürtigen Siegener, der zuvor rund um den Aachener Tivoli ähnlichen Fußball-Purismus erlebt hatte.

Nun also bestreitet El-Faouzi mit 24 Jahren seine erste Bundesliga-Saison. Gut denkbar, dass die Spielanteile dabei ähnlich groß sein werden wie im Aufstiegsjahr, als er insgesamt nur 53 Minuten verpasste. Ein klarer Beleg für seine Wichtigkeit in Muslics Spielidee.