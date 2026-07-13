Neue Enthüllungen im Balogun-Skandal | England fürchtet Hand Gottes 2.0

Urteil noch skandalöser als gedacht

Die Entscheidung der FIFA, die Rot-Sperre von US-Profi Folarin Balogun zur Bewährung auszusetzen, damit der Stürmer sein Land im Duell mit Belgien (1:4) im WM-Achtelfinale vertreten kann, sorgte vor wenigen Tagen für großen Aufruhr in der Fußballwelt. Vor allem, als herauskam, dass das Urteil womöglich nach einer direkten Einmischung von US-Präsident Donald Trump und auf Weisung von FIFA-Präsident Gianni Infantino gefällt wurde. Der Weltverband wies die Anschuldigungen von sich und verwies darauf, dass die Disziplinarkommission nach Beratung zu der Entscheidung gekommen sei.

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Diese Beratung dürfte jedoch sehr kurz ausgefallen sein, wie die ‚Times‘ berichtet: „Die umstrittene Entscheidung, die Sperre für den US-Stürmer Folarin Balogun aufzuheben, wurde ausschließlich vom Vorsitzenden der FIFA-Disziplinarkommission getroffen, ohne dass eines der 17 anderen Mitglieder um Mitwirkung an dem Fall gebeten wurde: Mohammad al-Kamali aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.“ Die englische Zeitung gibt zu bedenken: „Laut veröffentlichten Ergebnissen von mehr als 100 früheren Fällen war der Vorsitzende Kamali bisher noch nie der alleinige Schiedsrichter gewesen. Bei wichtigeren Fällen sitzen oft drei Ausschussmitglieder gemeinsam zusammen, um eine Entscheidung zu treffen.“ Die FIFA verweigerte einen Kommentar. Das Thema dürfte damit wieder hochkochen.

England befürchtet Mauscheleien

„England bereitet sich auf ein titanisches Duell mit Argentinien um den Einzug ins WM-Finale vor – und auf das erste Aufeinandertreffen mit dem Fußballgiganten Lionel Messi“, erklärt die ‚Sun‘. Unglaublicherweise hat der 39-jährige Messi noch nie gegen England gespielt, obwohl er in seiner 21-jährigen Länderspielkarriere bereits mehr als 200 Mal zum Einsatz kam. Das Duell wird ein besonderes werden, wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ bekräftigt: „Es ist eine Rivalität, die politische Wurzen hat und bei der WM 1986 explodierte.“ Damals traf Diego Maradona legendär mit der Hand Gottes und sorgte für das Aus der Engländer (2:1) im Viertelfinale.

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Der Auftrag für Thomas Tuchel scheint daher klar. „England will sich für Diego Maradonas Hand Gottes-Sieg von 1986 sowie für Diego Simeones theatralisches Verhalten rächen, das 1998 zur Roten Karte für David Beckham führte“, so der ‚Mirror‘. „Doch nach dem bisherigen Turnier ist England gewarnt vor eher einseitigen Schiedsrichterentscheidungen.“ Damit verweist die Boulevardzeitung vor allem auf die Duelle mit Algerien (3:0), Ägypten (3:2) und das Viertelfinale mit der Schweiz (3:1 n.V.), in denen es vermeintlich einige sehr schmeichelhafte Entscheidungen und eine sehr einseitige Linie für die Albiceleste gegeben hatte. Der ‚Telegraph‘ warnt: „England muss sich in Acht nehmen. Es darf nicht auf ein knappes Spiel hinauslaufen, in dem kleine Entscheidungen den Unterschied machen könnten. Eine zweite Hand Gottes darf es nicht wieder geben.“