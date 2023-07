BVB: Sancho-Verzicht wegen Duranville?

Es muss schon sehr viel passieren, dass Jadon Sancho (23) kommende Saison in schwarz-gelb aufläuft. So richtig wollen die Spekulationen über eine Rückkehr zu Borussia Dortmund – zweifellos eine reizvolle Vorstellung – nicht abebben, doch wirklich realistisch mutet dieses Szenario nach wie vor nicht an.

Das hat einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge auch mit einem Spieler zu tun, dem sie in Dortmund offenbar sehr viel zutrauen. Julien Duranville sammelte im Endspurt der vergangenen Saison erste Bundesliga-Minuten und hat, so die Überzeugung der Verantwortlichen, das Zeug zum Topstar. Der erst 17-jährige Belgier könne sogar noch besser als Sancho werden.

Deshalb sehen die BVB-Bosse aktuell von einer Rückholaktion ab. Offenkundig wollen sie Duranville, erst im Winter gegen eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtet, keinen teuren Neuzugang vor die Nase setzen. Wenn also keine verrückten Dinge passieren, bestreitet die Borussia die anstehende Saison ohne Rückkehrer Sancho.