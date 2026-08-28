50 Millionen: Chelsea hat Enzo-Nachfolger am Haken

Der FC Chelsea hat Lamine Camara (22) als möglichen Nachfolger für Enzo Fernández (25) auserkoren, der vor einem Wechsel zu Manchester City steht. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben die Blues die Bemühungen um Mittelfeldspieler in den vergangenen Stunden intensiviert und vor Ort die Gespräche mit der AS Monaco aufgenommen.

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Für Camara, der im Fürstentum bis 2029 unter Vertrag steht, rufen die Monegassen mindestens 50 Millionen Euro auf. Neben Chelsea beobachten auch der FC Liverpool und Crystal Palace die Situation des Rechtsfußes genau, die Eagles haben sogar bereits ein erstes Angebot abgegeben. Camara fühlt sich in Monaco zwar wohl, ist aber offen für einen Tapetenwechsel.