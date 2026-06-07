Nagelsmann erklärt erneuten El Mala-Verzicht

Julian Nagelsmann rechtfertigt die erneute Nichtberücksichtigung von Said El Mala (19) nach dem verletzungsbedingten Aus von Lennart Karl (18) mit mannschaftsinternen Eindrücken und der fehlenden Spielpraxis des Kölners. Gegenüber ‚RTL‘ erklärte der Bundestrainer im Rahmen des abschließenden WM-Tests gegen die USA (2:1): „Wir wollten unbedingt einen Jungen mitnehmen und haben uns für den entschieden, der bei uns mit Lenny zusammen den besten Eindruck hinterlassen hat. Wir müssen natürlich immer bewerten, was im Verein passiert, aber auch, was bei uns passiert und welche Anerkennung ein Spieler vielleicht schon in der Mannschaft hat. Und Assan hat nach seinem Lehrgang von allen Spielern extrem positives Feedback gekriegt.“

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Für Karl rückte Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo (20) von RB Leipzig nach, der zuletzt mit seinem Klub noch während einer Promo-Tour aktiv war und daher topfit ist. „Said El Mala hat zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht. Sein letztes Spiel war am 16. Mai. Und Assan hat am 29. Mai noch gespielt, weil er mit Leipzig in Südafrika war. Er ist total im Saft und im Rhythmus. Uns bringt kein Spieler was, den wir noch mal eine Woche heranführen müssen, sondern er muss sofort fit sein“, betonte der Bundestrainer.