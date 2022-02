Bayern verlängert mit Kabadayi

Der FC Bayern setzt große Hoffnungen in Yusuf Kabadayi. Wie der Rekordmeister mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 18-Jährigen bis 2024 ausgedehnt. Kabadayi kam in der laufenden Saison für die U19 sowie für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der Regionalliga gelangen dem Stürmer drei Treffer in fünf Partien.

Holger Seitz, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, hält große Stücke auf Kabadayi: „Wenn einer die Bezeichnung Eigengewächs verdient hat, dann Yusi. Dass er nun gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen wird und sich hier im Männerfußball etablieren möchte, freut uns wirklich sehr. Yusi ist ein großes Stürmertalent, er ist ein Schlitzohr. Ich bin sehr gespannt auf seinen weiteren Weg bei uns, traue ihm grundsätzlich aber sehr viel zu.“