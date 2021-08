Kiel: Neuer Stürmer im Anflug

Holstein Kiel legt allem Anschein nach im Sturmzentrum nach. Wie die österreichische Tageszeitung ‚Kurier‘ berichtet, wechselt Stürmer Benedikt Pichler von Austria Wien zu den Störchen an die Förde. Rund eine Million Euro Ablöse bezahlt der KSV für die Dienste des 24-jährigen gebürtigen Salzburgers und stattet ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.

Pichler soll am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren. In der vergangenen Spielzeit zählte der Angreifer mit 17 Torbeteiligungen zu den auffälligsten Akteuren bei der Austria, war nach Saisonstart in diesem Sommer allerdings in acht Spielen nur noch einmal erfolgreich. Seine Torgefahr soll er, geht es nach den Kielern, in der zweiten Liga wiederfinden.