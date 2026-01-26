Überraschende Spur bei Manzambi

Der nächste Interessent schaltet sich ins Werben um Johan Manzambi (20) ein. Einem Bericht der Sportzeitung ‚Fanatik‘ zufolge steht das Toptalent des SC Freiburg bei Galatasaray weit oben auf der Liste. Der türkische Meister plane, noch in dieser Woche Kontakt mit dem Bundesligisten aufzunehmen.

Dass Manzambi die Breisgauer im Winter verlässt, gilt jedoch als so gut wie ausgeschlossen. Möglich ist eher, dass Gala schon frühzeitig aktiv wird, um gute Karten auf eine Verpflichtung im Sommer zu haben. Auch die SSC Neapel, Bayer Leverkusen und Paris St. Germain haben ein Auge auf den hochveranlagten Mittelfeldakteur geworfen.