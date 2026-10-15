Topkandidat: Hürzeler vor großem Karriereschritt?

In Deutschland hatte Fabian Hürzeler mit dem FC St. Pauli für Furore gesorgt und die Kiezkicker 2024 zum Aufstieg geführt. Es folgte der Schritt auf die Insel zu Brighton & Hove Albion und auch bei den Seagulls liefert der Trainer-Youngster starke Arbeit ab. Zwei Jahre in Folge führte der 33-Jährige das Team auf Rang acht, aktuell grüßt der Klub von der Südküste sogar von Platz drei der Premier League.

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Kein Wunder, dass sich einige größere Klubs um den eloquenten und mehrsprachigen Coach bemühen. Ein echtes Schwergewicht könnte jedoch zeitnah ernst machen. Wie die ‚Sun‘ aus Vereinskreisen berichtet, steht Hürzeler auf der Trainerwunschliste von Manchester United ganz oben für den Fall, dass sich die Red Devils dazu entschließen, Michael Carrick von seinen Aufgaben zu entbinden.

Nach dem schlechtesten Saisonstart der United-Geschichte und nur zwei Siegen aus den ersten neun Pflichtspielen gilt der Engländer derzeit als Favorit auf die erste Entlassung auf der Insel. In der Champions League setzte es am Dienstag eine klare 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid, in der Liga ist Manchester nur Tabellen-13.

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Bei Hürzeler hingegen läuft es – auch gegen seinen potenziellen neuen Arbeitgeber. Seit seinem Amtsantritt in Brighton hat der Coach vier der sechs Partien gegen United gewonnen. Bereits in der vergangenen Saison galt der strauchelnde Topklub daher als interessiert, entschied sich jedoch für eine feste Verpflichtung von Interimscoach Carrick.

Brighton-Boss öffnet die Tür

Brighton-Eigentümer Tony Bloom erklärte letzten Monat, der Verein sei „auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sollte eine Anfrage bezüglich Hürzeler eingehen. „Es gibt viele Dinge auf der Welt, über die man sich Sorgen machen kann, aber den Verlust eines Cheftrainers oder von Spielern gehört nicht dazu. Natürlich möchte man das wirklich nicht, aber Cheftrainer kommen und gehen.“

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Neben Hürzeler gelten auch die vereinslosen Antonio Conte, Kieran McKenna und Eddie Howe als mögliche Kandidaten für den Fall der Fälle. Uniteds nächster Schuss muss sitzen. Das klare und bereits kommunizierte Ziel ist es, 2028, zum 150-jährigen Jubiläum des Vereins, den Meistertitel zu gewinnen.