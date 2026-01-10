Werder: Verzögerung beim Milosevic-Medizincheck

Jovan Milosevic konnte seinen Medizincheck bei Werder Bremen nicht wie ursprünglich geplant absolvieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann der 20-Jährige aufgrund des Schneesturms Elli erst im Laufe des Samstags nach Bremen reisen, um sich den nötigen Tests zu unterziehen. Die Norddeutschen werden den Serben bis Saisonende vom VfB Stuttgart ausleihen. Die offizielle Verkündung des Deals soll bis Sonntag vonstattengehen.

Milosevic verbrachte die Hinrunde in seiner Heimat bei Partizan Belgrad, wo er mit 15 Treffern in 23 Partien überzeugte. Bei den Bremern soll er nun die Lücke schließen, die Victor Boniface (25) hinterlässt. Der Nigerianer verlässt Werder nach elf torlosen Pflichtspielen. Das Team von Horst Steffen ist in der laufenden Spielzeit noch gänzlich ohne Treffer eines Mittelstürmers.

Update (14:15 Uhr): Der VfB behält bei Milosevic offenbar die volle Kontrolle. Wie ‚Sky‘ berichtet, beinhaltet der Leih-Deal keine Kaufoption. Im Sommer geht es demnach zurück an den Neckar. Die ‚Bild‘ ergänzt, dass Werder eine Gebühr in „mittlerer sechsstelliger Höhe“ zahlt und das volle Gehalt übernimmt.