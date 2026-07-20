Schalke-Zukunft: Sylla lässt aufhorchen

Bleibt Moussa Sylla (26) über den Sommer hinaus beim FC Schalke? Laut der ‚WAZ‘ deutet sich nach aktuellem Stand der Dinge aufgrund des Aufstiegs kein Abgang an. „Ich werde da sein“, zitiert die Regionalzeitung den Torjäger, der im Winter ganz dicht vor einem Wechsel in die MLS stand.

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Ob Sylla auch in der Bundesliga für die Knappen auf dem Feld steht, wird sich noch herausstellen. Dem Vernehmen nach dürfte der Malier (sechs Länderspiele) die Schalker für drei bis vier Millionen Euro Ablöse verlassen. Deutlicher ist die Angelegenheit bei Sturmpartner Christian Gomis (25), es läuft wohl auf eine Leihe zu Austria Wien hinaus. Edin Dzeko (40) soll dagegen von einer Verlängerung überzeugt werden.