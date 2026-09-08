David Kownacki (29) wird nicht vom SV Werder Bremen zu Pogon Stettin wechseln. Laut der ‚Deichstube‘ ist der Transfer in die polnische Ekstraklasa geplatzt. Der Stürmer und Pogon konnten sich, vor allem aufgrund von verschiedenen finanziellen Vorstellungen, nicht auf einen Vertrag einigen.

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Für Kownacki wird die Zeit für einen Wechsel nun eng. In Europas größeren Ligen bleibt nur noch das Transferfenster der griechischen Super League geöffnet. Ein Leihwechsel kommt für den Stürmer nicht infrage, da sein Vertrag im Sommer 2027 ausläuft. Werder-Trainer Daniel Thioune würde Kownacki bei einem Verbleib eine faire Chance auf Spielzeit geben, heißt es bei der ‚Deichstube‘.