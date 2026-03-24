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Union: 12 Millionen für Ansah?

von Fabian Ley - Quelle: Sporx | Bild
Ilyas Ansah feiert seinen Treffer ausgelassen @Maxppp

Trennen sich die Wege von Ilyas Ansah und Union Berlin im Sommer schon wieder? Laut dem türkischen Sportportal ‚Sporx‘ bekundet Besiktas ernsthaftes Interesse am 21-jährigen Angreifer. Die Istanbuler sollen bereit sein, eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro für den 1,97 Meter großen Rechtsfuß hinzublättern.

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Ansah war erst im vergangenen Sommer für rund vier Millionen Euro vom SC Paderborn nach Köpenick gewechselt. In seiner Debüt-Saison in der Bundesliga kommt er bis dato auf fünf Tore und drei Vorlagen in 26 Einsätzen. Auch die ‚Bild‘ greift das Besiktas-Gerücht auf und schreibt, dass Union bei einem Zwölf-Millionen-Angebot „schwach werden könnte“.

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