Kuschelkurs: So will Siewert Mainz helfen

Noch schmerzt der Rücktritt von Bo Svensson den 1. FSV Mainz 05. Auf der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie gegen RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) sagte Christian Heidel, Sportvorstand der 05er: „Ich habe einige Trennungen von Trainern erlebt. Das hat allen wehgetan. Es hat mich etwas an die Verabschiedung von Klopp erinnert, weil wir alle einen Kloß im Hals hatten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz muss der Bundesligist den Blick auf den anstehenden Spieltag richten und gegen die Sachsen versuchen, den Abwärtstrend zu stoppen. Der Mann, der das Wunder bewerkstelligen soll, ist Jan Siewert. Der frühere Amateurspieler übernimmt in Mainz interimsweise für Svensson.

Lese-Tipp

Nationalmannschaft: Onisiwo macht Schluss

Feuerwehrmann auf Kuschelkurs

Der 41-Jährige wurde von Heidel im Rahmen der PK mit Vorschusslorbeeren überschüttet: „Jan ist ein sehr wichtiger Trainer bei Mainz 05 und hat es schon mal sehr gut gemacht. Er genießt unser vollstes Vertrauen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mich zeichnet Empathie aus. Ich möchte Hilfestellungen geben, mit den Jungs sprechen“, beschrieb Siewert derweil seine Vorstellungen von der kurzzeitigen Beförderung. Als er in der Saison 2020/21 bei den Profis gegen den FC Bayern aushelfen musste, kam Mainz mit 2:5 unter die Räder.

Auch mit der Reservemannschaft der Rheinhessen, die Siewert seit dem Sommer 2022 betreut, läuft es durchwachsen für den in Mayen geborenen Übungsleiter. In 49 Partien an der Seitenlinie holte er durchschnittlich 1,33 Punkte. Eine ausbaufähige Quote. Dementsprechend muss sich zeigen, ob Siewert mit seiner umgänglichen Rhetorik wirklich zu den Profis durchdringt. Falls ja, gewinnen die Mainzer bei der Trainersuche unter Umständen etwas Zeit.