FC Bayern: Update zu Musiala & Davies

von Dominik Sandler
Alphonso Davies im Training @Maxppp

Der FC Bayern kann Alphonso Davies (25) voraussichtlich noch vor Weihnachten zurück auf dem Platz begrüßen. Trainer Vincent Kompany sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr): „Alphonso Davies ist sehr nah dran, für morgen reicht es noch nicht, aber es wird bald so weit sein. Bei Jamal Musiala ist es noch etwas weiter weg, aber wir sind guter Dinge. Ich hoffe, dass er vor Weihnachten noch mit uns trainiert. Dann kann 2026 ein gutes Jahr für ihn werden.“

Während sich Musiala (22) noch etwas gedulden muss, könnte Davies sogar schon gegen Sporting Lissabon am Dienstag (18:45 Uhr) zumindest in den Kader zurückkehren, allerdings noch nicht spielen. Gegen den FSV Mainz 05 könnte es am 14. Spieltag dann aber soweit sein. „Eine Woche können wir noch warten“, so Kompany. Der Linksverteidiger fehlt nach seinem Kreuzbandriss seit März. Nach neun Monaten steht das Comeback an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
