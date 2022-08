Bitte um Freigabe: Barça geht All-in bei Meunier

„Aktuell ist es absolut nicht unser Plan, Thomas Meunier abzugeben“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Donnerstag. Doch eigentlich spricht schon so manches dafür: Meunier (30) gehört zu den Topverdienern, ist aber aktuell kein Stammspieler. Und der klangvolle FC Barcelona will ihn verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das unterstreicht die ‚Mundo Deportivo‘ heute nochmal. Demzufolge sei Meunier aufgrund der Verletzung von Wunschspieler Juan Foyth (24/FC Villarreal) nun „die letzte Option“ für Barça auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger.

Dortmunds Konditionen

Schon im vergangenen Winter wollten die Katalanen den Belgier ins Camp Nou holen, der BVB schob aber einen Riegel vor. Ob das nun wieder passiert? Unklar. Dem Vernehmen nach darf Meunier für 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse wechseln. Ehe Barça das zahlen kann, muss der Klub aber selbst noch einige seiner zahlreichen Streichkandidaten abgeben.

Zuletzt kursierten zudem Gerüchte, dass Rechtsverteidiger Sergiño Dest als Tauschobjekt den Weg nach Dortmund finden könnte. Der 21-jährige ist jung und offensivfreudig, defensiv aber schwächer als Meunier. Bislang hat sich das Tausch-Gerücht nicht erhärtet. Noch bleibt aber ja Zeit. Am Donnerstag schließt der Markt.

Update (11:21 Uhr): Die ‚Mundo Deportivo‘ hat neue Informationen veröffentlicht. Demnach hat Meunier die BVB-Verantwortlichen um Freigabe gebeten. Dortmund sei offen für den Verkauf. Dest wolle man eigentlich nicht als Tauschobjekt einbinden. Allerdings ist die Möglichkeit auch noch nicht komplett vom Tisch.