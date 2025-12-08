RB Leipzig: 65 Millionen für Banzuzi?

Ezechiel Banzuzi besitzt in seinem bis 2030 laufenden Vertrag bei RB Leipzig eine Ausstiegsklausel. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge liegt diese bei 65 Millionen Euro. Grund zur Sorge ist das für die Sachsen jedoch nicht, da man Banzuzi die Klausel für drei Millionen Euro brutto abkaufen könne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-jährige Niederländer war im vergangenen Sommer für 16 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. Aufgrund der starken Konkurrenz im Mittelfeldzentrum kam der Rechtsfuß bislang jedoch nicht wie gewünscht zum Zug. Sein zweifellos großes Potenzial deutete Banzuzi aber dennoch an.