Eintracht: Durm will im Winter weg

Erik Durm will offenbar Konsequenzen aus seinen mangelnden Einsatzzeiten für Eintracht Frankfurt ziehen und den Klub im Winter verlassen. Das berichtet die ‚Bild‘. In der laufenden Saison kam der Außenverteidiger noch gar nicht zum Einsatz. Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 durfte Durm lediglich in neun Bundesligaspielen mitwirken, der Weltmeister von 2014 hatte sich deutlich mehr erhofft.

Laut der ‚Bild‘ laufen derzeit noch keine konkreten Gespräche bezüglich eines Abschieds, Durm würde dem Bericht zufolge einen Wechsel innerhalb der Bundesliga bevorzugen. Darüber hinaus ist die Eintracht bereit, den noch bis 2023 vertraglich gebundenen Rechtsfuß unter Umständen ablösefrei ziehen lassen, um Gehalt einzusparen. Da die SGE den Weltmeister von 2014 vor rund eineinhalb Jahren ablösefrei aus Huddersfield holte, droht den Hessen zumindest kein großes Minusgeschäft.